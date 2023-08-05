【全程字幕】賴清德喊陳其邁蓋最多社宅 柯文哲怒批：講錯話也不用被媒體訪 @ChinaTimes ​

民進黨總統參選人賴清德日前喊出「百萬社宅」政策，承諾蔡總統卸任前「20萬戶社宅一定兌現」。民眾黨總統參選人柯文哲今天反譏，「不用再呼口號了」，小英這一任社會住宅註定失敗，剩下一年的任期還能夠開工多少？完工多少？大家都心裡有數，就跳票了。

對於賴清德拋出100萬社宅，柯文哲今天下午出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會受訪回應，「唉，我跟你講吼，不用再呼口號了啦！」

他接著抱怨說，賴清德昨天講高雄市長陳其邁蓋最多社宅，「奇怪，我只要講錯一句話，媒體打得一塌糊塗，啊賴清德講錯話也不用出來道歉、也不用被媒體訪問，就當作沒事，這種這麼明顯的錯誤他都不知道。」

柯文哲表示，他也知道社會住宅不是一天兩天，要很堅定、很長期去興建，他歷次演講也講過，社宅要蓋好蓋滿恐怕要花20年時間，只是說歷任政府要炒短線永遠不會成功。

柯文哲說，小英這一任大概社會住宅註定失敗，剩下一年的任期還能夠開工多少？可以完工多少？大家都心裡有數，所以就跳票了，「啊跳票就跳票了，也不用再去罵她啦」，反正就是一個失敗的經驗，啊如果下一任政府重來，應該怎麼做比較好？