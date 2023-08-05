王汎森院士(左一)、曾淑賢館長(右一)與張灝院士家人合影。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

為紀念漢學巨擘、中研院院士張灝，國家圖書館今(5)日起至12月31日於館內舉辦「國際漢學巨擘張灝院士捐贈藏書展覽」，展示其捐贈的研究手稿與研究筆記，以及讀書隨筆與學友同道之間往來的書信短箋，帶領民眾踏入他的治學世界。

國圖表示，去年2月9日於駐舊金山台北經濟文化辦事處受贈張灝院士藏書，張院士與其家屬親自至辦事處現場參加。

國圖提到，能獲贈張院士畢生藏書，除了獲得張院士兩位女公子張筱融與張又婷女士的支持，亦加上中研院王汎森院士的鼎力協助，方能讓館方如願將資料匯聚入典藏。

為感謝及紀念張灝院士捐贈畢生藏書，國圖也特別邀請張灝院士兩位女公子張筱融女士及張又婷女士與其親屬及學界友人，一同至館見證此次深具意義的捐贈藏書展覽開幕。張灝院士摯友王汎森院士、國立故宮博物院前副院長張臨生教授、周昭端教授與陳躬芳博士、加拿大麥基爾大學宗教學院沼田基金劉宇光教授與其家人，也共同出席揭幕儀式。

國圖館長曾淑賢在致詞時表示，館方長年以來致力於徵求學者專家之藏書、文獻資料、書信與手稿，以豐富本館館藏，俾利後人研究。本次展出，期望讓讀者能一睹一位國際漢學家張灝院士思想體系的研究與形塑過程，再現國際漢學巨擘的治學楷模。

國圖提到，本次展覽以院士捐贈的研究手稿與研究筆記為主，共分成9個主題，分別是「家庭與生活」、「學思領域」、「張灝與殷海光」、「幽暗意識」、「轉型時代」、「儒家經世思想」、「五四與共產主義思想」、「讀書筆記」、「學術交流」及學術專著。其中，「讀書筆記」、「學術交流」內容有張灝院士珍貴的讀書隨筆及與學友同道之間往來的書信短箋，另有整理上架圖書約1400多冊同時讓讀者可以翻閱閱讀，更進一步踏入張院士的治學世界。