台灣民眾黨主席柯文哲昨（4）日赴苗栗主持「選哲之友會」苗栗分會成立，原先民眾黨部有安排受邀到場的苗栗縣長上台致詞，未料縣府卻臨時接獲通知取消。針對鍾東錦回應不在意一事，國民黨台北市議員李柏毅則有兩點分析。

鍾東錦昨出席民眾黨總統參選人「選哲之友會」苗栗分會成立大會，原本民眾黨部安排流程，是先由柯上台致詞後，緊接著請鍾東錦上台致詞，未料最終卻取消。鍾東錦則表示不在意，就是盡地主接待，因此當柯致詞結束後，鍾東錦便直接提前離席。鍾東錦也強調他是藍營老兵，遵照黨主席朱立倫講的，團結可以團結的力量，改變台灣。

李柏毅今在政論節目《週末大爆卦》針對此事進行2點分析。首先，李柏毅認為鍾東錦對此事感到不滿，因此才會在柯致詞後直接走人。第二，此事顯示民眾黨刻意不讓鍾東錦上台，想切割鍾跟柯之間的關係，這種做法不恰當。李柏毅直言，若邀鍾東錦出席卻不讓他上台，不如不要約，因此舉對鍾東錦而言是種侮辱。

李柏毅認為，就此事可看出柯文哲對於政治仍太過自我為中心，想到什麼就做什麼，沒有通盤規劃，才會出現如此荒謬的事。

李柏毅也坦言，柯文哲絕對是泛藍陣營非常大的挑戰者，但國民黨應先把內部的地方勢力及支持者團結起來，並堅強自己的信念，才是國民黨必須要做的事。