台灣民眾黨主席柯文哲4日晚間赴苗栗主持選哲之友會苗栗分會成立，苗栗縣長鍾東錦以地主身分出面接待。（謝明俊攝）

民眾黨主席、總統參選人柯文哲4日晚間赴苗栗主持選哲之友會苗栗分會成立大會，原安排縣長鍾東錦上台致詞，但民眾黨卻臨時喊卡，沒讓鍾東錦上台，在柯文哲致詞結束後，鍾東錦也直接提前離席，現場民眾也跟著走了一大半。媒體人黃揚明分析，柯文哲看到這一幕應該就知道，鍾東錦在苗栗實力很強，若抓不住鍾，對選情會有影響。

黃揚明(5日)今在政論節目《週末大爆卦》表示，鍾東錦昨天與侯友宜、柯文哲都有互動，上台會有些尷尬，可能不只是民眾黨單方面要求。不過與鍾東錦保持距離對柯也不是壞事，避免綠營再攻擊柯與有黑道背景、有前科的人站在一起。

黃揚明指出，客家人信仰義民廟，重情重義是客家人的價值，柯文哲去年曾幫無黨籍參選的鍾東錦站台，鍾不會忘記恩情，但鍾也有承諾會支持藍營候選人，會做平衡。以鍾對柯文哲保持距離的模式來看，現階段鍾東錦還沒有押寶，但關鍵時刻還沒到，待11月正式登記之後，站在誰身邊才是真的相挺。

黃揚明提到，昨晚鍾東錦離開會場後，有一大半民眾跟著離開，這代表鍾東錦在苗栗的實力非常強，這些人不是去看柯文哲，而是因為鍾東錦；他直言，柯文哲看到這一幕的時候，心理一定會覺得說，如果抓不住鍾東錦，對柯在苗栗的選情絕對沒幫助。