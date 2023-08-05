今年第6號颱風逐漸遠離台灣，但後續西南風影響，為中南部帶來猛烈降雨及災情，許多民眾都擔心近其內是否會有新的颱風生成。專家指出，卡努離開後出現「遺毒」，其移動的路徑能量已被消耗殆盡，成為冷水坑，「像卡努這樣到處挖壕溝、埋地雷，只要一踩到就是自尋毀滅」。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》昨（4）日上傳最新的海水熱焓量分布圖，並解釋，越鮮紅的部分稱為暖水池，能夠提供颱風更充足的水氣與能量，當颱風進入該區域後，通常會有快速增強期；而冷色系的區塊稱為冷水坑，颱風進入後，能量可能會快速消散。

而中颱卡努在日本琉球群島的東南、西北方逗留多日，消耗過多海水熱焓量，並不斷翻攪海水，將深處冷海水往上翻，形成範圍廣大的「冷水坑」，預估未來幾日卡努進入九州到琉球之間的暖水池，其強度恐怕會重新增強，但離開後又會把行經區域的能量消耗殆盡。

該粉專指出，目前這樣的現象可謂「卡努遺毒」，過去的研究顯示，颱風走後留超深超大的冷水坑，需要很長的時間來恢復，短則1個月，長則1季，「希望下一個颱風，記得開啟智慧導航模式，像卡努這樣到處挖壕溝、埋地雷，只要一踩到就是自尋毀滅、快速消風，啪！沒了！」