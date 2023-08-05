亞塞拜然將與土耳其聯手打造「可汗」（KAAN）5代隱形戰機

土耳其最近在伊斯坦堡國際國防工業展（IDEF）和亞塞拜然簽約，以推進5代戰機專案。而1位土耳其高官暗示，巴基斯坦也可能加入專案。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）和《突發防務》（Breaking Defense）網4日報導，巴基斯坦可能加入，或許得以加速土耳其「可汗」（KAAN）自製5代隱形戰機的研製，並降低安卡拉的風險。土耳其這項雄心勃勃的戰機專案需要廣泛專業和資源，而國際合作有助於分攤財務重擔，並提高效率。

儘管安卡拉有充滿野心的時間表，但專家認為，它起碼可能需要10年才能全面發揮戰力。「可汗」的第一架原型機是在2022年4月組裝，並於2023 年1月亮相，2月首度進行了發動機測試。

「可汗」在研製階段，參與國的支援尤其不可或缺。而亞塞拜然加入，除了財務投資外，可能還包括工業合作。要是巴基斯坦加入，則能貢獻資源，技術和製造專業。

土耳其「可汗」（KAAN）5代隱形戰機

不過，巴基斯坦和中國的關係卻可能為「可汗」專案帶來潛在風險。也許由於安全顧慮，西方廠商會不願提供零組件。

儘管安卡拉會自製戰機，是以減少對外國戰機的依賴為目標，但光憑「可汗」，卻不太可能在短期內改變土耳其的採購計畫。預料起碼要到2030年代中期，「可汗」才能備戰，能相關花費或許很龐大。