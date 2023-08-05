人氣YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」近日遭踢爆，影片涉嫌抄襲日本影片創作者內容，對此，老高連兩日發聲，承認「客觀事實都不是我的原創」及堅稱「從來沒有說自己是源」；不過，老高的回應並未讓事件告一段落，百萬YTR（YouTuber）Cheap看不下去在臉書發文砲轟，更說重話「老高做了很壞的事」。

日前老高遭YTR藍泉媽媽踢爆抄襲日本YTR，文案和影片結構相當雷同，連老高和小茉對話內容幾乎直接原封不動搬來使用；而老高對此在昨（4）日先表示，承認「任何客觀事實都不是我的原創」，但沒平息輿論，他今（5）日二度發聲稱是最終回覆，強調從來沒說自己是源，也解釋違反著作權是在於原作者不允許轉載的情況下才成立，直言：「是我和論文作者的事情，和各位無關」。

豈料，在老高發聲後，百萬歷史YTR Cheap看不下去說重話了，開頭就怒斥「老高做了很壞的事」，認為他原封不動將別人的作品搬過來，就是百分之百的抄襲，更指出老高比搬運工還過分，因為讓別人以為是他的原創。

而Cheap也分析說書跟抄襲的不同，「把收集到的資料，用通俗的口語整理出來，這才叫說書，直接搬人家的文案，那是抄襲」；Cheap還砲轟老高的聲明，認為老高居然說出觀眾沒要求他原創，「這句話非常不要臉」，有些事情是作為人的道德底線，何況是公眾人物。

Cheap（鄭才暐）是知名歷史YTR，擁有超過128萬粉絲，他擅長用遊戲畫面背景來講解歷史，讓故事更有畫面感，引起熱烈迴響，在2019年3月正式成為全職YTR，Cheap在2022年有獲得第4屆走鐘獎「最佳影響力獎」肯定。