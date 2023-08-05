【全程字幕】釋藍白合善意？侯友宜指「兩個位子合在一起」 柯文哲曝跟他說「這句話」 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今天上午共同出席台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，對於是否有討論在野合作，侯友宜說，「我們今天不是兩個坐在一起嗎？兩個位子合在一起」，針對此說法，柯文哲下午回應，選舉是一時，人與人之間交往還是比較長久，尊重主辦單位的安排，沒有特別意見。

柯文哲今天下午出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，受訪時被問起侯友宜的說法法是釋出合作善意還是吃豆腐？柯文哲回應，哎呦，他在當台北市長的時候，跟侯友宜有很多合作機會，講話機會很多。

柯文哲表示，選舉是一時的，人與人之間交往還是比較長久，更何況主辦單位排他們兩個坐在旁邊，「我們尊重主辦單位的安排，我也沒有特別的意見」。

至於有沒有想跟侯友宜多聊一點？柯文哲說，自己到最後一秒還在寫稿，他大部分的稿子自己會寫，他還跟侯友宜講說「等一下，我先把這寫完」。