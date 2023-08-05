許子豪將於9月中旬役期屆滿退伍，平常鮮少拍照的尹國縣，也特別和「救命恩人」合影留念。（民政局提供／蔡明亘桃園傳真）

高雄醫學大學呼吸治療學系畢業生許子豪在桃園市民政局服生活協助替代役，服務因公受傷的軍人，日前在龍潭訪視，機警拯救吃粽子噎到的案主尹國縣。許說，在醫院實習都是團隊合作，自己第一次獨立作業把人救回來相當感動。許即將役期屆滿退伍，尹也依依不捨，說是他遇過最好的替代役，2人也相約再見，延續緣分。

今年24歲的許子豪個性溫暖、善於與人互動，大學4年級時在台大醫院胸腔科實習，累積照顧病患與急救經驗。為了善用所學，他主動申請生活協助替代役，為傷殘軍人提供生活協助，沒想到在服務過程中，真的發揮呼吸治療專業，救回因異物哽塞的尹國縣。

許子豪回憶，當時他一如往常去幫尹伯伯拿便當，返屋時發現對方臉色漲紅、表情有異，手還掐著自己的脖子，不斷發出喘息聲，因另一隻手上捏著粽子，他研判可能是吃粽子噎到，由於身體虛弱無法自行咳嗽，擔心再等下去，情況恐更危急，他當機立斷實施哈姆立克急救法，經過30分鐘，終於順利排除異物。

「這是我第一次一個人完成急救，真的很感動、也很有成就感」，許子豪說，過去在醫院實習時都是團隊合作，這是自己首次不受他人指揮、獨立作業，還把人救回來了，伯伯恢復意識後，緊緊握住他雙手說謝謝的那瞬間，讓他更確信從醫的價值。

今年87歲的尹國縣，談及當天情況，至今心有餘悸，他感嘆「若那天子豪沒來，我現在已經不在了」，他當兵時期受傷導致下肢癱瘓，須靠輪椅代步，生活無法自理，雖育有一兒一女，但女兒出嫁、兒子白天上班，多數時間他都獨自在家。他也說，許子豪不僅給他生活上的協助，還救了他的命，真的非常感謝。

民政局長劉思遠表示，內政部役政署2011年起推動「替代役提供袍澤生活計畫」，遴派具醫療、復健或其他專長，並有服務熱忱的役男，提供服役期間因意外事故或疾病而退役的軍人，給予生活協助及居家關懷，這次役男許子豪利用自身專業，給服務對象最及時、適當的醫療處置，機警救人行為值得肯定。

許子豪將於9月中旬役期屆滿退伍，尹國縣依依不捨說「他是我遇過最好的替代役」，平常鮮少拍照的他，也特別和救命恩人合影留念，2人也相約未來再見，延續這段難得的緣分。