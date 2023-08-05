成都世大運網球女雙金牌戰5日上演兩岸大戰，中華隊梁恩碩／吳芳嫺遭遇地主大陸的郭涵煜／蔣欣玗，成功克服首盤一度0比5落後頹勢，最後以7比5、6比4拿下中華隊在本屆世大運第5金、中華隊連10屆世大運網球摘金，也是中華網球隊的本屆世大運第二面獎牌，之前梁恩碩在女單拿下銅牌。

大陸組合第一盤第二局就破掉中華隊發球局，取得3比0領先，中華隊第四局更遭對方連取4分破發，一度以0比5落後，幸好隨後中華隊連拿5局扳平，甚至第11局成功破發超前，來到第12局吳芳嫺的發球局更是連拿4分，最後以7比5大逆轉拿下首盤。

來到第二盤第三局，中華隊率先破了對方發球局，但到第八局，中華隊也被對方破了發球局，比數形成4比4平手，幸好中華隊第九局馬上也破回對方發球局，取得5比4聽牌，來到第10局梁恩碩的發球局，很快就來到金牌點，梁恩碩也打出穿越球拿下金牌。