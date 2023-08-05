主持人黃子佼今年6月被女網友「Zofia」爆料曾遭他強吻、強拍裸照等醜聞，昨(4日)警方赴黃子佼住處、工作室搜索，並將他帶到台北地檢署複訊，最後以35萬元交保。今(5日)稍早，Zofia在臉書限時動態分享有不理性網友要她滾回法國，她高EQ表示台灣是她的娘家，希望之後將專注力放到家人和她愛的人。

Zofia今年6月跳出在臉書響應「MeToo」運動，表示過去把黃子佼視為值得尊敬的前輩，沒想到對方會提出這種要求，「我還記得，在我流淚不止時他還拍了照說『你流淚的時候也很美』」。多年過去Zofia已經走入婚姻，想到這段往事都忍不住覺得噁心，並怪自己年輕時愚蠢，她強調，會分享這件事是不希望再有更多被害者，相信有更多被害人仍在社會角落揮不去過去的陰影，沒有重生的機會。

Zofia分享遭酸民攻擊。（圖／翻攝自和我一起．走在法國的365天臉書）

而黃子佼貼出毀滅性爆料影片後沉寂了1個月，上月發了2萬字長文道歉，昨上午台北地檢署指揮台北市婦幼隊員警到黃子佼的工作室、住家搜索，下午帶黃子佼回地檢署複訊，下午5時35分依涉嫌妨害性自主罪諭令35萬元交保，而穿著深藍色上衣、黑色褲子的黃子佼從頭到尾不發一語，未對媒體提問做出回應。

而Zofia先前揚言會蒐證控告酸民，且她沒收到黃子佼本人的道歉，稍早她分享有酸民留言：「快點滾回法國，台灣有黃子佼，不歡迎你，滾」，她回：「我愛台灣，這裡也是我的娘家，三年後再踏上這片土地，我珍惜、感恩，只希望剩下的旅程平安順利，專注於家庭和我愛的人」，網友也為她打氣說：「別理他」。

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