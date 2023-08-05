民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲任內規畫改建成功市場，原規畫2018年新市場可完工，但現在竟延到2026年，遭審計部檢討，另，攤商憂心地下化市場不符合民眾消費習慣，盼能在中繼市場持續經營。柯文哲今天表示，「也許現在的蔣市府可以考慮設計變更」，因為如果按照原訂的計畫往下挖，費用實在太高了。

柯文哲擔任台北市長任內主導成功市場改建，原規畫2018年新市場可完工，但現在竟延到2026年，遭審計部檢討因新建市場的地下停車場規畫設計有誤，未妥善考量攤商需求，導致市場完工時程延宕。

對此，柯文哲今天下午出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會時受訪說明，成功市場改建剛好碰到疫情期間，沒有想到營造費用平均上漲20％，由於成功市場主要是往下挖，鋼的使用量太大，那些支架後來要求要漲價到40％，的確是蠻特殊情形。

柯文哲說，還有一點，因為當地的攤商一直不想到地下去，特別是他們看到南門市場成功的案例，中繼生意比原來的市場更好，因此不想到地下去，「如果攤商都很想留在地上1樓、2樓這樣營運，而不想到B1去，也許現在的蔣市府可以考慮設計變更」。

柯表示，因為如果按照原訂的計畫往下挖，那費用實在太高了，等於追加預算恐怕追加40％以上，費用相當多，這是一個大問題。