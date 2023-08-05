洋基投手赫曼（Domingo German）飽受酒癮纏身，球團決定安排他接受戒酒的住院治療，但事情遠比想像要來得嚴重，根據美媒爆料，赫曼被爆出酒醉大鬧洋基球場，還和隊友爆發激烈爭吵。

美媒《華爾街日報》記者艾德勒（Lindsey Adler）報導，2日洋基主場交手光芒，赫曼竟在比賽日帶著醉意來到球場，酒精催發下他開始無法控制自己，掀翻了球場裡頭的沙發、砸壞至少一台電視，還和教頭布恩（Aaron Bonne）以及隊隊友發生爭執，最後赫曼在保全監視之下，被關押在球隊的午睡室休息一段時間。

2019年赫曼涉嫌對當時女友、現在的妻子家暴，被大聯盟禁賽81場，據傳當時赫曼同樣喝得醉醺醺，《NJ.com》記者米勒（Randy Miller）引述相關消息，赫曼已經接受戒酒治療一段時間，但有時想起當年的家暴事件仍感愧疚，最近開始才借酒澆愁紓壓心情。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）先前受訪時表示，赫曼本季不會再替球隊出賽，並表示他的失控行為影響了很多人，自己必須得正面解決它。搞得球隊雞犬不寧之後，目前仍不清楚赫曼是否會重返洋基，布恩對球員私事也始終避而不談。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！