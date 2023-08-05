陳建仁與南投縣、嘉義縣、高雄市首長連線。（消防署提供）

卡努颱風雖已逐漸遠離台灣，但受颱風外圍環流及西南風影響，昨日至今（5）日中南部山區降雨顯著，已造成部分地區災情。行政院長陳建仁下午臨時增加行程，至中央災害應變中心聽取簡報，並與坐鎮南投縣的行政院副院長鄭文燦、南投縣長許淑華、嘉義縣長翁章梁視訊連線，高雄市長陳其邁因在外勘災，陳建仁用電話聯繫，了解各地方災情與處置狀況。

陳建仁聽取簡報後裁示，在卡努颱風環流的導引之下，台灣中南部的山區有豪雨發生，也造成了一些災情，總統、副總統都相當的關心，指示要做好防災、救災的工作。目前很重要的工作就是有些道路坍方和路基流損，務必要盡快的搶通。由於大部分的縣市都有做好超前佈署，所以居民救難的物資都有14天的備份，但還是看到南投縣等幾個縣市，因為交通受損的關係，需要空中物資的救援，希望以後碰到容易道路坍塌需要物資救援的村落，一定要備足14天的糧食。

陳建仁表示，南投縣有8位洗腎病人需要後送，我們要努力透過各種方式讓8位病患盡快得到醫療上的照顧，未來如果有洗腎需求需要先下山，可以超前部署做得更好。另外，請交通部對道路搶修的部分要盡快完成，經濟部仍要注意接下來的一兩天還是有豪雨的可能，容易淹水的受災區也要準備好抽水的機具，還有疏散撤離組和收容安置組要按照降雨的狀況，要能超前部署，提前的撤離。

隨後陳建仁與鄭文燦及南投縣、嘉義縣、高雄市首長連線，3縣市首長分別提出道路中斷、電話斷訊、停電、病患後送等問題。陳建仁表示，會請交通部、電信局及電力公司盡快搶修完成，中央跟地方配合把災害減到最少，未來1天半可能還有大雨造成的傷害，還是要加強監控。