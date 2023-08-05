重症的周姓老翁已先送往金門醫院暫時安置，後續安排於8月8日由專機後送回台做進一步治療。(于家麒攝)

金門縣紅十字會今(5)日再度成功執行人道救援任務，由總幹事呂忠飛等4人經由小三通，將一名赴大陸探親卻因感染新冠肺炎引發敗血症等多項重症的80歲周姓老翁，順利接回金門，這也是該會自今年初小三通復航後的第9次人道救援案例。周姓老翁家屬對於紅十字會等相關單位的協助感激萬分，後續已安排於8月8日由專機後送病危的患者回台接受進一步治療。

據了解，周姓老翁於今年5月間與赴大陸探視在深圳工作的兩個兒子，不料卻在5月30日因感染新冠肺炎緊急被送往深圳人民醫院羅湖留醫部加護病房救治，因情況危急隔日裝上葉克膜救治12天後拆除，但在一週後卻併發敗血症及左側基底節區腦出血、急性多發腦梗死等重症陷入昏迷，因已80高齡情況相當危急，需返台接受腦部積水內引流手術。家屬心急如焚下只能致電求助於金門紅十字會進行人道救援，協助讓其盡早返台醫治。

金門縣紅十字會在接獲周姓老翁家屬請託後，立即連絡通報移民署、陸委會及金門縣政府等相關單位請求協助，並安排於昨(4)日由總幹事呂忠飛、常務理事王添泉、理事蕭偉權、志工許績銘等4人搭船前往廈門，安排籌措準備人道救援事宜。經過多方單位協力下，終於順利在今日下午搭乘14點金瑞龍客輪接回周姓老翁及其陪病家屬，將先送往衛福部金門醫院暫時安置，後續安排於8月8日由專機後送回台灣做進一步治療。

金門縣紅十字會總幹事呂忠飛表示，非常感謝相關單位的協助讓此次的人道救援任務在執行上一切順利，這也是自今年初小三通復航後該會的第9件人道救援成功案例。呂忠飛說，救人如救火！只要民眾有需求，該會一定會盡全力來協助解決困難。