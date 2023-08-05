副總統賴清德抵達安平觀音亭，與廟宇志工握手寒暄。（程炳璋攝）

副總統賴清德（第2排右5）參拜安平觀音菩薩後與大家合影。（程炳璋攝）

副總統賴清德5日下午2時參拜安平觀音亭，民眾高喊「賴總統加油!」，有民眾送上雕刻總統府的花盆與人偶兩項陶藝作品，預祝「送進總統府」，他參拜神明後表示，身在台北，心繫台南，尤其關心台南最近的登革熱疫情，提醒民眾要與台南市政府團隊合作，清除病媒蚊孳生源。

適逢觀音佛祖成道日，安平觀音亭中午舉辦260桌平安宴，整天祭拜的信徒絡繹不絕。

賴清德這次拜廟行程，包括立委林俊憲、議員蔡筱薇等賴系子弟兵都到場，來有李啟維、沈震東等議員出席。他以「自己的廟」稱呼安平觀音亭，感謝廟方心觀師父與主委顏東賢都把他當作自己人看待，提到每次到安平，都會順路祭拜觀音佛祖。

賴清德直呼人在台北、心繫台南，之前關心台南各項建設、新冠肺炎，現在最關心的就是登革熱，呼籲大家要跟台南市政府合作，消除病媒蚊孳生源，遏止登革熱擴散。

在拜廟過程中，台南市陶藝學會榮譽理事長范仲德與現任理事長宋健誠個別送上燒製有總統府標誌的花盆與賴清德肖像捏陶。范仲德表示花盆早在賴清德當台南市長時已燒製完成，一直沒機會送上作品，這次剛好預祝「送進總統府」。

賴清德表示這次選舉非常重要，希望市民用過去支持民主的精神，在這次選舉支持自己，「送我進總統府、立委林俊憲也當選連任」。

許多民眾爭相要求與賴清德合影、簽名，在他上車離去前高呼「賴總統加油!」。