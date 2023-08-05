今年第6號颱風卡努逐漸離台遠去，不過其引發西南風，對台灣的天氣造成劇烈影響，氣象局今（5）日對8縣市發布大雨特報，中南部有強降雨，預估這樣的天氣到了明日才會稍微趨緩。

氣象局發布豪雨特報，持續時間到今日晚上，受到西南風影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有大豪雨、新竹市也有豪雨發生，強降雨易伴隨雷擊、陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，甚至可能淹水。

▍豪雨範圍：南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

▍大雨：台中市山區、南投縣、雲林縣山區、台南市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣。

氣象局表示，這波降雨集中在中南部，降雨範圍廣泛，今日南投仁愛鄉累積雨量達809毫米、嘉義阿里山鄉有639.5毫米，預估今晚到明日清晨都還是偏西南風的環境，中南部有陣雨、雷雨，山區降雨顯著，北部也有局部陣雨出現，明日白天中南部雖然還是有降雨，但整體量值已經較今日趨緩許多。