全國保生大帝信賴台灣後援會今天在台南成立，賴清德親自授旗。（曹婷婷攝）

民進黨總統參選人賴清德今天回到「本命區」台南成立全國保生大帝信賴台灣後援會，全台超過180間祭祀保生大帝廟宇到場，賴清德一上台就先鞠躬感謝大家相挺，除喊出「我們從今以後都是台灣隊」，更喊話國會要過半，台南6席立委一定要凍蒜，還一一細數6名台南現任立委政績，拜託鄉親支持。

全國保生大帝信賴台灣後援會今天在台南永康成立，由台北大龍峒保安宮董事長廖武治擔任總會長，全國保生大帝聯誼會超過7成以上的宮廟主委到場。賴清德說，保生大帝是行醫的，他之前也當醫生，因此今天很開心保生大帝廟宇共同來相挺，喊話「從今以後，我們就是台灣隊，共同為台灣打拚！」台南市長黃偉哲、立委郭國文、林宜瑾、林俊憲、賴惠員、王定宇都到場，陳亭妃因出國由胞妹陳怡珍代表。

賴清德一開場就說，這場總統大選第一個任務，就是守護台灣主權，確保台灣土地所有權是屬於2350萬人民的，因為「沒主權就沒民主、沒民主就沒自由」，根據國際經濟學人調查，台灣民主分數是亞洲第一名，這是我們經過幾十年打拚犧牲奉獻的成果，尤其宗教自由更高達100分，這在中國是不可能的事。

除守護台灣主權訴求，他前後花了約30分鐘，暢談私立大學學費補助、社會住宅、包租代管及租金補貼共100萬戶、推動健康台灣等政策。

最後他也喊話，他昔日在台南當市長，賴美惠當議長，議會過半就能用心推動市政，「偉哲卡辛苦，議會沒過半，這陣子辛苦了」，他說，未來要推動的政策很多，所以國會也要過半，國會要過半，台南6席立委一定要當選，他也細數6名立委各項政績有目共睹，拜託鄉親一定要支持，讓6人順利連任。