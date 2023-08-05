民眾黨徵召金門副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱參選金門縣立委，挑戰國民黨現任立委陳玉珍。國民黨前立委陳學聖直言，與民眾黨主席柯文哲看似好交情的陳玉珍，被把玩於股掌之上，他呼籲藍營小雞別蹭別人取暖，否則柯對陳玉珍的絕情，最終恐發生在自己身上。柯文哲今下午指出，「陳玉珍固然是我們友善的立委」，但黨內做很多討論，如果這樣，是不是整個台灣民眾黨通通都不要提名了？

陳學聖昨（4）日PO出陳玉珍2019年因抗爭手夾傷住院，柯跑來探視的照片，並以「陳玉珍情何以堪」為題撰文，陳學聖提到，陳玉珍與柯文哲看似好交情，沒想到柯竟在金門推尚文凱和陳玉珍對打，且柯公開說欣賞國民黨立委參選人徐巧芯、羅智強，所以不在他們的選區提人，「妳陳玉珍哪點不好，柯P竟然要提人和妳對打？」說穿了就是柯在玩藍營立委參選人，因找不到有份量、形象好的立委參選人，就來玩「點妃」遊戲，若當事人想不透還沾沾自喜，就是被把玩於股掌之上。

對此，柯文哲今天下午出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會時受訪表示，「陳玉珍固然是我們友善的立委，我們也沒有否認，過去我們之間互動不錯」，當時在黨內做了很多討論，就是說如果這樣的話，是不是整個台灣民眾黨通通都不要提名了？因為幾乎每個選區不是藍的就是綠的，難道全部都不提名嗎？

柯文哲認為，有時候基於政黨的長期發展，更何況因為金門縣長陳福海是民眾黨的，要尊重在地的具有黨籍的首長，由地方黨部、首長做評估，送到選舉決策委員會再投票，一般來講，是地方主張要選的，有建議，才有這個案子。他說，民眾黨表面上看起來是一人政黨，其實是一個權力相當下放的政黨。

至於為何台北市松山、信義選區禮讓國民黨參選人徐巧芯？柯文哲說，「這也不是禮讓」，打戰爭要有戰略目標，選舉第一選的贏，第二，如果不容易選贏的話，戰略目標是什麼，假設要培養一個新人，將來可以繼續選，這是理由，或是說這個人出線可以大幅衝高這個地方的總統票或政黨票，這是理由，所以這些事情還是有經過理性的分析。