台中市長盧秀燕今(5)日早上有輕微發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，快篩後為新冠肺炎陽性確診，市府表示，市長已就醫且用藥，將進行自主健康管理。盧秀燕也在臉書發文報平安，「目前身體OK」，也提到這是她第一次確診，近幾日會依照規定自主健康管理，相信很快就會痊癒、健健康康的跟大家見面。

盧秀燕今傳出確診消息，稍早她在臉書發文，「各位親愛的市民家人，不好意思，秀燕確診了」，今早發現有輕微發燒，以及咳嗽、流鼻水症狀，自己快篩後確認是陽性，「目前身體還ok，也已經就診完畢，謝謝大家關心」。

盧秀燕說，她陪伴市民家人走過疫情，這是她自己第一次感受新冠病毒帶來的不適。這幾天會依照目前的防疫規定進行「自主健康管理」，也請市府團隊維持市政正常運作，相信很快就會痊癒，健健康康的與大家見面，祝福市民家人平安健康。

盧秀燕報平安的貼文在短短40分鐘，就湧入超1000人按讚，還有700多位網友按「加油」表情符號，許多市民和網友都留言「加油」、「早日康復」。

新北市長侯友宜留言慰問，「祝福媽媽市長，早點康復，像以前一樣活蹦亂跳！」台北市長蔣萬安也說「秀燕姐，好好休息，早日康復，市民家人們等在等妳！」雲林縣長張麗善也關心說，「秀燕姐，保重身體，勤政之餘記得要休息多喝水，希望您早日恢復」。立委洪孟楷王鴻薇、立委參選人張斯綱、黃建豪、廖偉翔也都留言，祝盧秀燕早日康復。曾在盧秀燕市府工作的「大學姊」林筱淇也留言祝福。