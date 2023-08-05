王品澔（中）呼籲粉絲到beanfun幫「黑曜精靈」投票應援。（星光瑞瑞提供）

江尚儒（前排左2）與金雲（前排中）到練舞室為「黑曜精靈」加油打氣。（星光瑞瑞提供）

全新女團選秀節目《未來少女》首集播出後引發熱烈討論，其中「黑曜精靈」首戰成績墊底，團員們一到後台即忍不住相擁哭泣，但痛定思痛，擦乾眼淚後，愈挫愈勇，持續每日努力團練10小時，暖心學長「原子少年」金雲、江尚儒、《全明星運動會3》高人氣選手王品澔、及CuzyBoii陳信維等，連日來接力探班，為她們加油打氣，鼓勵「黑曜精靈」不能被擊退，要勇往直前奮戰到底，女孩們信心備增，會全力以赴急起直追，有信心會逆轉勝大翻盤！

「黑曜精靈」為伊林娛樂與威剛科技聯手成立的公司「星光瑞瑞」培育的女團，9位團員中的力安、采婕、紫嫣、名慧為「PER6IX」的成員，另力安、采婕同時與雨璇、郭郭、Emma、張瑄、依沛共7位都是來自伊林璀璨之星選秀；「黑曜精靈」首集節目由力安、紫嫣、張瑄、郭郭、雨璇上場演出〈Not Feeling Down〉，因表現不如預期，團員們非常難過，節目少女製作人徐若瑄特別上前擁抱鼓勵她們，她說，「不可以因為這樣就沮喪放棄被打敗，邊唱邊跳是很困難的事，加油！」暖心學長王品澔是第8屆璀璨之星男模組冠軍，即將推出個人單曲的他，帶著手搖飲驚喜現身探班，到練舞教室為小學妹們打氣，現場一片歡呼聲，王品澔也向粉絲喊話，快到beanfun幫「黑曜精靈」投票應援衝人氣。

「黑曜精靈」因成績不好難過落淚，來自《原子少年》「木星」組的學長金雲與江尚儒感同身受，江尚儒說，輸是一時的，選秀只是開始，說不定哪次抓緊機會，從最後一名躍升為第一名，所有的過程，都是追逐夢想的養分，他還引用歌手羅志祥說的話：「堅持比努力更可怕！」金雲表示，這是毅力的比賽，「比誰能堅持下去，比誰的氣比較長，失敗一次，就要更努力。」江尚儒自嘲，「我記得當時我們比賽時，人氣高，但一直算後段班，從來沒有在前面過，只有身高排在前面哈哈。」兩位學長暖心力挺對「黑曜精靈」說，「以後有任何需要，學長都很樂意幫忙！」

CuzyBoii陳信維曾參加《大嘻哈時代2》比賽，他分享經驗說，「唯一的競爭對手就是自己，既然參加了，就要把自己榨乾，不然乾脆不要比。」有了幾位暖心學長們的鼓勵，少女們獲益良多，紫嫣說，「我們後面一定會翻盤！」上周首播後，團員們非常受挫，也在節目播出後當晚開直播，與粉絲聊天互動，許多粉絲留言說，看見女孩們在節目中難過哭了，自己也跟著哭，女孩們則對粉絲表示，未來會繼續加油，努力進步，一次比一次好，超越自已，「黑曜精靈」一開始不是最棒、最有實力的，但希望大家看見她們的蛻變，繼續支持她們。