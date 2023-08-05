好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）曾是職業摔角手，1996年到2004年時聲名大噪，被視為史上最偉大摔角手之一，後來他轉戰影視圈，在喜劇電影中的優秀表現獲得全球觀眾認可；近期巨石強森看到來自辛巴威的格鬥選手戈林博（ThembaGorimbo）戶頭只剩7. 49美元（約新台幣239元），因此決定伸出援手送對方一間房子，慷慨舉動讓許多網友大讚。

巨石強森曾坦言小時候家庭經濟條件很差，因為沒錢買零食，所以運動前會每天去超商偷走一條巧克力棒，後來他長大後決定去那間超商掃空所有巧克力棒，並把所有零食留在商店，告知店員如果有人想要「偷」東西，直接給他們就好了。近期他得知辛巴威格鬥選手戈林博今年5月得到UFC首勝之前，銀行帳戶僅有7.49美元（約新台幣239元），就算贏得比賽後戈林博也將大部分的錢寄回老家，幫助建造一口井，使家鄉的人能有乾淨飲用水，這件事打動了巨石強森，於是決定出手相助。

戈林博在健身房接受採訪時，巨石強森偷偷從後面接近，打招呼後表示要帶他去看一位朋友，實際上是直接帶戈林博去他買好的房子，進入房子時可見牆壁上掛滿戈林博家人的照片，接著巨石強森將鑰匙交給他，表示：「你的故事讓我感動，我知道銀行戶頭只有7塊錢是什麼感覺」，戈林博也當場喜極而泣，保證會努力工作，成為摔角冠軍，並表示之後會將準備買房子的錢轉為老家造井的錢，幫助更多人。