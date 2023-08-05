桃園忠貞市場某越南法國麵包攤商發生疑似食物中毒，約340位民眾食用後上吐下瀉，衛生局發現該攤商有14項缺失，4日勒令停業。醫師提醒，儘管食物經過加熱後可殺死病毒和細菌，但長時間放在室溫下仍有病菌孳生的風險，建議2小時內盡速食用或放入冰箱冷藏。

桃園市政府衛生局3日中午起陸續接獲醫院及民眾通報，約60人在中壢忠貞市場內某攤商購買越南法國麵包，食用後出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，衛生局實地查核發現14項食品良好衛生規範準則缺失，包含冷凍冰箱溫度不足、作業人員配戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，食物中毒常見的病菌包括諾羅病毒、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌等，海鮮類容易有海洋弧菌，肉類可能有彎曲桿菌，而米飯等澱粉類可能有仙人掌桿菌。

楊振昌說，為避免病毒和細菌滋生，食物應冷藏保存在4°C以下，理論上加熱到100°C可以殺死病菌，但如果加熱後又長時間放在室溫下，正是適合病菌生長的環境，如果沒有再度加熱就食用，仍有食物中毒風險。因此他提醒，食物煮熟後應盡速時用，不宜在室溫下久置，如果2小時內沒有吃完就要冷藏。

另外，依據《食品良好衛生規範準則》第5條規定，食品從業人員於食品作業場所內工作時，應穿戴整齊之工作衣帽（鞋），以防頭髮、頭屑及夾雜物落入食品中，必要時應戴口罩。楊振昌指出，若手上有傷口，容易滋生細菌，建議食品從業人員應配戴手套、口罩等，或避免用手直接接觸食物。