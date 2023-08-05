彰化縣北斗鎮長缺額補選今天投票，選舉人數共2萬7105人，開票至下午5點時已接近尾聲，5名候選人中，選前獲藍營重要樁腳暗助，以及柯文哲、郭台銘等政治大咖站台力挺的顏宏霖票數一路領先，以5697票贏得勝選，這次的投票率為47.92%。

第19屆北斗鎮鎮長缺額補選共有前鎮長洪參民（司法正義黨）、前議員江熊一楓（民進黨）、前鎮長楊麗香（無黨、李玄在妻子）、北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖（無黨）及獸醫師林政興（無黨）等5人參選，選前以江熊一楓、楊麗香及顏宏霖聲勢較為看好，形成三強鼎立的局面。

曾兩度參選北斗鎮長落敗的顏宏霖，這次第3度參選，他在開票中票數一路保持領先，確定以5697票勝出後，其競選總部聚集的群眾興奮不已，彼此擁抱，高呼勝利，得票數第二的楊麗香為4266票，江熊一楓為2523票，最終確定得票數由彰化縣選委會公告確定。

顏宏霖在選前獲藍營重要樁腳暗助，且得到北斗鎮代表會主席陳世凱力挺，顏宏霖舉辦選前之夜時，陳世凱還在台上下跪催票，而顏宏霖也獲藍、白陣營的政治大咖青睞，先後獲得柯文哲及郭台銘等人力挺及推薦，他三度參選北斗鎮長，終於順利當選。

在開票過程中，江熊一楓最早在下午4時40分出面宣布敗選，她表示，北斗鎮才30個投開票所，已完成開票的票所她沒有一個領先，票數落後有點多，比預期少了很多，勝敗乃兵家常事，她坦承敗選。楊麗香則於下午5點多出面宣布敗選，她感謝支持者在選舉過程的付出。