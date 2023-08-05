陸軍十軍團今日挺進到仁愛鄉公所，以霧社為據點投入救災與物資運送補給。（翻攝畫面）

陸軍十軍團今日挺進到仁愛鄉公所，以霧社為據點投入救災與物資運送補給。（翻攝畫面）

卡努颱風外圍環流及西南風影響，豪雨重創南投縣仁愛鄉，現任民主進步黨籍立法委員伍麗華也前往勘災，並在臉書「伍麗華｜Saidai / Reseres」粉專貼文，連續的暴雨，我們的部落撐不住了，幾乎每個部落到部落之間的道路都是中斷的。一整夜，地方傳來的影像都是慘不忍睹的殘破家園，而我從昨天也不停的協調處理各個待援事項。

稍早伍麗華PO出一段影片，影片中的國軍前往救災，卻在半路「刁車」立委下車協助國軍兄弟推車的畫面，但還是無法將車子推動，道路柔腸寸斷，幾乎都是砂石泥水，國軍卡車也無法前進。網友紛紛留言，「伍委員辛苦了！國軍弟兄們也辛苦了！大家注意安全！」

昨夜豪雨造成仁愛鄉部分路段掏空或再度落石阻礙，今日上午八時縣府將災害應變中心提升為一級開設，隨即南投縣長許淑華與縣府團隊，會同公路總局埔里工務段、南投縣後備指揮部、地方議員及村長，來到南豐村省道台14線了解搶災進度，接著返回應變中心掌握全縣情形。

目前仁愛鄉收容安置共194人，安置對象包含新生、南豐、都達、親愛、大同、春陽村村民及五名香港遊客，暫無大礙。不過在投83線及投89線目前還有民眾受困於路中，縣府除了由道路前後端進入積極搶通道路，也透過人力運送方式向受困民眾提供物資。

南投縣長許淑華也和鄭文燦副院長取得聯繫，請求國軍協助搶通道路及運送物資，包括投89線及廬山地區等地。另有長者有就醫需求，由搶通人員開山貓協助開路護送救護車進入，在道路中斷地區南投縣長許淑華也向鄭副院長提出請求，申請直升機支援，務必要把鄉親安全帶下山。

今日上午信義鄉再下豪雨，鄉公所發布今（5）日上午11點起停班停課，信義與仁愛相似，以山區地形為主，縣府團隊與公所不敢大意，已請道路搶通開口契約廠商在信義鄉待命，隨時做好救災準備，再次請鄉親朋友們非必要時請勿進入南投山區。

昨日許多救災人員搶災到深夜，辛苦到沒機會吃晚飯，非常感謝警消人員、台電、公路總局、中華電信、開口契約廠商、後備指揮部協助搶災，中央與地方持續合作，希望道路儘早搶通，縣府也會持續掌握救災情形。

據了解，陸軍十軍團今日挺進到仁愛鄉公所，以霧社為據點投入救災與物資運送補給。軍車於半路陷入泥濘，後來由軍卡先行通過後，並將車上的救援物資發到受困村民手中。