72歲的美國加州橘郡高等法院法官佛格森涉嫌在家中殺害同住妻子。

美國南加州當局今天表示，司法職涯資歷豐富、曾獲封「年度檢察官」的橘郡高等法院法官佛格森（Jeffrey Ferguson）涉嫌在家中殺害同住妻子，他於昨天晚間遭逮捕。

安那罕市（Anaheim）警官麥克林托克（Jon McClintock）說，警方獲報高級社區安那罕山（Anaheim Hills）的佛格森住家傳槍響，警員到場發現他的妻子雪莉．佛格森（Sheryl Ferguson）中槍。

美聯社報導，雪莉．佛格森當場被宣告死亡，72歲的佛格森隨即遭到逮捕。

根據網路上的紀錄，佛格森被關押於橘郡當地的拘留所，保釋金額為100萬美元，並在今天交保後獲釋。佛格森尚未受到正式指控。

佛格森2014年獲選擔任法官並於2015年就任，在橘郡城市富勒頓（Fullerton）的法院審理刑事案件。

根據法院資訊，佛格森司法職涯始於1983年，當時他效力橘郡地區檢察官辦公室，隨後處理毒品案件，且因此獲頒各種獎項。

佛格森擔任檢察官期間，北橘郡律師協會（North Orange County Bar Association）曾授予他「年度檢察官」肯定。

北橘郡律師協會的現任董事會成員華爾頓（Lorrie A. Walton）透過電子郵件表示：「對所有相關人員來說，這是一個非常悲慘的情況。」