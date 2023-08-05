台北市今(112)年恢復發放重陽敬老金，設籍台北市至至重陽節當日已達3個月以上，年滿65以上(原住民為55歲以上)長者，將致送1500元禮金，全市預計共有逾55萬名長輩受益，最快下周一(7日)就直接入帳。

據北市府新聞稿表示，今年敬老禮金發給對象為設籍本市至重陽節當日(112年10月23日)已達3個月以上，年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲），即47年12月31日前(含原住民57年12月31日)前出生之長者致送1,500元；99歲（原住民為89歲）以上，即13年12月31日(含原住民23年12月31日)前出生之長者致送10,000元及禮品一份。

此外，台北市也是全台唯一優先使用敬老卡領取敬老金，後續也依序有現金匯款、公所領取等方式致送，人瑞則由各區公所里幹事到府致送。

北市府指出 ，列冊台北市低收、中低及中低收入老人生活津貼長者，將於8月7日直接入帳至本人帳戶；一般長者8月8日至9月7日優先以敬老卡(含註記敬老之愛心卡)可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡領取重陽禮金。

此外，今年台北市也首度推出「線上申請重陽禮金匯款系統」，長者可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶領取重陽禮金，只要在7月26日至8月31日前至社會局網站填寫申請，10月3日將匯款入帳。

若希望領取現金，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布之定點及時間領取，若來不及於以上時段領取，可於11月14日至12月31日線上申請補發。

99歲以上人瑞將於9月至11月由里幹事親送禮品及禮金到府。長者領取重陽禮金後，如有意願作為公益捐款時，社會局也提供民間捐款專戶供長者選擇，並指定該款項專款專用。