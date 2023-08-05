今年第6號颱風卡努逐漸遠離台灣，不過其外圍環流和西南風對中南部帶來猛烈雨勢，嘉義、南投都有土石流、淹水的災情，南投縣政府通報，仁愛鄉明（6）日停止上班、上課。

受到西南風影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有大豪雨、新竹市也有豪雨，氣象局今日下午發布豪、大雨特報，降雨時間持續到今日晚間，豪雨警戒範圍包括：苗栗縣、台中市、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

南投縣政府通報，仁愛鄉明日（8月6日）停止上班停止上課，且已通知鄰近台中市政府、彰化縣政府、苗栗縣政府及雲林縣政府。