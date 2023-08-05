中央社宅完工戶數連續掛零。（新北城鄉局提供）

關於社會住宅問題，賴清德競選辦公室發言人陳世凱今（5日）批評，新北市長侯友宜連續2年社宅興辦量為0戶。對此，新北市城鄉發展局澄清，市府已經興辦1萬1086戶社會住宅，其中已完工3737戶，另侯市長任內動工8處共2775戶；7年來中央完工數一路躺平，連續掛零。

陳世凱批評，無論是侯友宜或柯文哲，在市長任內都做不到落實居住正義政策，侯友宜更是連續2年社宅興辦量為0戶；當市長都做不到，更遑論當總統能做到什麼，與其一味批評提出政見的人，不如自己先提出具體的政見數字供全民檢驗。

針對陳世凱批評，新北市城鄉局回應，市府已經興辦1萬1086戶社會住宅，其中已完工3737戶，另侯市長任內動工8處共2775戶，目前蘆洲光華段、三重三重段及新泰塭仔圳3處基地共3200戶已在辦理先期規畫並準備統包工程招標當中。

此外還有容積獎勵及都更分回等多元取得1374戶持續增加中，並且已在6處整體開發區劃設社福設施用地，預估可再興辦7100戶社會住宅。

根據審計部決算報告指出，目前已經興建社宅數量，遠低於經濟或社會弱勢族群需求，遑論青年族群，認證蔡政府社宅支票已經跳票的事實；而這7年來中央完工數更是一路躺平，連續掛零！

新北市城鄉局表示，社會住宅政策是穩健、永續且延續性的政策，請中央不要自己跳票、甩鍋地方，好好推動社宅才是正辦！