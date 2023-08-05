首批參與F-16訓練的烏克蘭飛行員已經確認，這使得基輔離擁有能夠對抗俄羅斯入侵的西方戰機又更近一步。不過現在卻面臨一個新的大問題，烏克蘭會英文的飛行員不太夠，目前只有8位做好準備，其餘約20名人員需要先通過英語課程。

據美國媒體《政客》（Politico）4日報導，據一名美國官員和一位熟悉烏克蘭計劃的消息人士透露，目前已經有8名能以流利英語交流的烏克蘭飛行員做好準備，一旦北約歐洲盟國制定好正式的訓練計劃並獲得美國的批准，這些飛行員就能開始接受戰鬥機的訓練。目前尚不清楚執行訓練的具體時間。

這名美國官員進一步表示，有20名會一點英語的飛行員可以在本月開始在英國進行語言課程。而這英語課程很可能就是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8月份宣布會展開的F-16訓練的內容。

總共有32名烏克蘭飛行員，足夠組成2個中隊，被確認有可能參加這個訓練計劃，但英語能力仍然是一個問題。11個北約國家的聯盟將幫助烏克蘭人學習如何駕駛這架美國戰機，其中大部分的訓練預計將在丹麥和羅馬尼亞進行。

拜登政府仍在等待來自歐洲盟友的正式訓練提案，但這名美國官員表示，華盛頓對於這個要求的到來抱有「希望」，可能在數週內會有結果。