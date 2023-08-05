好萊塢63年來最大的罷工運動還在進行中，電影和電視製作人聯盟（AMPTP）跟美國編劇工會終於在三個月以來面對面談判，結局仍不盡人意。儘管編劇工會再三強調：「我們都希望可以快點復工」， 但AMPTP態度消極並以：「我們需要回去再討論一下」當作回應。因此，美國編劇工會發表長篇聲明，表示：「如果有更多新消息都會再跟大家報告。」

在談判前一天，AMPTP跟編劇工會可以說是「吵起來了！」，編劇工會指稱AMPTP根本是在操縱大眾、散布假消息，而AMPTP則回應：「編劇工會的措辭實在不是很好聽」。2方在談判前就已經吵得不可開交，可想而知談判結果不會太愉快。針對談判過程，雙方都有不一樣的說法，但AMPTP仍持保守回應。

編劇工會的內部人士補充「大家一路走來不是為了將就這種結果，我們已經遊行了94天，這些努力不是為了將就而已」。內部人士直指目前談判的狀態除了不是他們要的以外，也直言他們不會隨便妥協，這將會是他們抗爭到底的一次罷工。換句話說，這場罷工可能要無限期延期了。