嘉義市今舉辦112年模範父親表揚大會，為17位模範父親、5位慈暉父親送上最誠摯的祝福。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今舉辦112年模範父親表揚大會，為17位模範父親、5位慈暉父親送上最誠摯的祝福。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今舉辦112年模範父親表揚大會，為17位模範父親、5位慈暉父親送上最誠摯的祝福。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受表揚模範父親幾乎全家總動員，一同參與令人感動的時刻。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

父親節即將來臨，嘉義市今舉辦112年模範父親表揚大會，為17位模範父親、5位慈暉父親送上最誠摯的祝福，擔任鄰長多年，高齡90歲的羅輝煌是最資深的模範父親，嘉義市長黃敏惠為受表揚父親獻上祝福，鼓勵兒女透過節日，大聲、勇敢說出對爸爸的愛。

市府表示，90歲羅輝煌是本年度模範父親中最年長者，育有4男1女，子女、孫子女在各行各業都有傑出的表現，羅輝煌擔任鄰長多年，平時協助里長處理里內的事務，服務里民熱心積極，為後輩子孫樹立了良好的典範。

慈暉爸爸的蕭戊形84歲，48歲開始視力模糊，65歲因為青光眼無法行動自如，領有第2類視障中度身心障礙證明，年輕時蕭戊形與妻子忙於做生意，3個兒子因此養成獨立自主的個性，蕭戊形左眼幾年前全盲，因家人互相扶持，老年生活仍過得幸福、自在。

社會處表示，經由各界推薦，今年共評選出17位模範父親、5位慈暉爸爸，獲選為模範父親的分別為沈泰沅、葉源助、蔡金火、紀建安、林埤、張炳輝、羅輝煌、黃地、楊文貴、張新發、黃銘鎮、吳仁文、盧春明、邱莛盛、林嘉益、陳民賢以及陳粘；獲選為慈暉爸爸的則分別為：蕭戊形、蕭育仁、賴誠、周阿賢以及侯榮章，皆為父愛表彰，值得敬佩。

今由黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏親自頒發獎狀，黃敏惠除向所有父親們致以衷心祝福，也希望每位父親都能在特別的節日感受到家庭溫暖和幸福。