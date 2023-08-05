颱風卡努遠離，但受到西南風影響，南投縣等山區雨勢驚人造成災情，也造成台14線的中斷。行政院長陳建仁今天在臉書發文表示，部分縣市因為交通受阻的關係，需要有空中物資的救援，我們會盡速盡力的提供協助。

陳建仁表示，在卡努颱風的影響下，中南部山區受到雨勢影響，部分地區出現坍方、路基流失、橋梁受損情況，也造成台14線的中斷。

陳建仁說，他也前往災害應變中心確認災情與救災狀況，感謝副院長鄭文燦直接前往南投縣協助現地應變，提供最即時的協助。因應交通受阻，目前災害應變中心也提供救援措施，包含空中物資運補、傷患後送、醫療協助、緊急修復措施等，務必確保民眾的安全。

陳建仁指出，大部分縣市都有做好超前部署，所以居民的救難物資，都還尚有餘裕。部分縣市，因為交通受阻的關係，需要有空中物資的救援，我們會盡速盡力的提供協助，也會協助未來因應災害備足14天的糧食，加強災害應變的韌性。

陳建仁說，提醒民眾，颱風過後仍儘量避免前往山區、河川進行戶外活動，山區仍有持續性降雨。也要特別注意預警性封閉路段、道路封閉的警示，提高警覺保護自身安全。