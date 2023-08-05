為讓基隆的青年能夠發揮創意，也讓社會看到基隆這座城市的更多可能，產業處舉辦創意徵件競賽，希望民眾踴躍報名。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為進一步看到基隆的可能性，基隆市政府產業發展處今年以「潮嚮青年站起來」為主題，舉辦「2023潮嚮基隆創意徵件競賽」，從創業、服務、開發計畫等，形式內容不拘，前五名總獎金高達新台幣50萬元，希望能藉此吸引更多青人參賽，展現創意，看到基隆更多可能。

基隆市政府為推廣基隆在地產業及觀光，希望以青年角度及思維看見基隆的活化可能性，透過「基隆市潮嚮青年創意點燈計畫」辦理徵件競賽，同時規畫培力探索工作坊、青年駐村活動，期待聚集更多潮嚮青年們，透過交流創意激盪提升基隆農漁村可見度，並凝聚在地居民動員能力，打造有利於青年發展的幸福城市。

這次的競賽自即日起公開徵件，市府將選出具有可行性之計畫方案，並以優化工作坊形式辦理競賽決選，邀請專業講師，帶領入選青年優化提案內容，進行媒合產業與合作或進行投資。

基隆市產發處指出，團隊需對於區域進行議題盤點、瞭解需求、分析後，規畫說明在地需求的狀況，及計畫所實踐之主要重點與涵蓋議題面向內容。團隊符合上述項目進行提案，並以申請一案為限。

2023潮嚮基隆創意徵件競賽參與年齡建議於18~45歲的青年，凡對創業或開發計畫有興趣，皆可參與活動。每一隊至2～6名人員。至多6位（報名後不得更換或替補）並預設隊長1名，參賽團隊需擇一議題，進行較深度的資訊搜集與脈絡理解，共同規畫提案，提案內容為能有效增進農漁村活化及海港文化的行銷及發展為目標。

徵件日期採網路線上報名，即日起至8月31日止，競賽簡章等報名資訊請上基隆市政府業發展處官網(https://reurl.cc/RzG6yx)或潮嚮x山海基隆粉絲專頁查詢。