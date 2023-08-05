大陸上游新聞報導，連續強降雨造成吉林省舒蘭市多村鎮出現洪水漫灌，部分橋梁垮塌、道路受損等險情。截至4日19時30分，此輪強降雨已經造成1人遇難，4人失聯。網傳舒蘭市常務副市長駱旭東在抗洪搶險中失聯，5日經查消息屬實。

據吉林省舒蘭市防汛抗旱指揮部消息，連續強降雨造成舒蘭市金馬鎮、開原鎮和七裡鄉等村鎮出現洪水漫灌，部分橋梁垮塌、道路受損等險情。據截至8月4日19時30分，此輪強降雨已經造成1人遇難，4人失聯。

網傳上述失聯人員包括舒蘭市常務副市長，副市長與其他工作人員在抗洪搶險中失聯，救援隊正在搜救。

8月5日，對於上述網傳資訊，舒蘭市委宣傳部工作人員未予否認，但稱具體情況還需向上級部門瞭解。

財新網報導，舒蘭市委宣傳部回應稱，領導目前是處於失聯狀態，已成立專門的搜救組在搜救，失聯4個人是分兩組的。

公開資訊顯示，舒蘭市是吉林省轄縣級市，由吉林市代管。受5號颱風杜蘇芮殘餘水汽北上和副高後部切變共同影響，吉林地區北部出現大範圍強降雨，特別是舒蘭市從8月1日夜間開始出現連續降雨天氣。

截至8月4日15時，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米。其中強降雨中心永勝林場降雨量達489.0毫米，是歷史最大值103.6毫米的4.72倍，另有9個網站降雨量達到歷史極值的2—4倍。