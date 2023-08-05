管濤接受澎湃新聞採訪時表示，市場預期轉弱已經講了兩年，現在更多應該是要穩住增長才能穩住預期，提振信心。二、在經濟面臨下行壓力的情況下，有效防範化解房市、地方政府債等重點領域的風險。三、外部環境更趨複雜嚴峻，在經濟、政治方面給經濟運行帶來諸多干擾。

管濤指出，財政政策上，中共中央政治局會議公報內沒有推出市場稍早呼籲的提高赤字率、增加地方專項債發行額度、發行特別國債等措施。很重要的原因在於，從上半年財政預算的執行情況來看，還沒有把年初批准的預算充分利用。財政支出的進度低於過去三年同期的水準，更遠低於疫情前2015年到2019年同期的水準。

大陸地方政府專項債上半年的額度只用60％，2022年上半年用超過90％，也還有加快發行和使用的空間。特別是下半年穩投資的策略中，有一些需要政府投資來帶動社會投資，因此地方政府專項債的使用還有進一步的空間。

貨幣政策方面，管濤指出，存款準備金率和政策性利率都留有一定的餘地。下一步可能可以綜合運用存款準備金率、公開市場操作、中期借貸便利等貨幣政策工具來保持流動性合理充裕。同時，可以透過進一步深化金融的供給側結構性改革，釋放存款和貸款利率市場化改革的紅利，來引導降低實體企業的融資成本。