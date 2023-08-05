由體育署主辦的「2023體育表演會」9月16日將於北小巨蛋盛大登場，今年的開場表演，將由扯鈴擔當重任，節目設計有別於以往內容，除配合表演場地規劃出空中長繩加特殊燈光鈴，營造星空燦爛氛圍，還有利用大型的螞蟻上樹、彈跳、飛射、拋遠並結合跳繩等創意，極具娛樂性與可看性。

這次扯鈴表演團隊中有大學畢業生、在校生，還有即將讀大一的大學新鮮人。要將這些來自不同地方的扯鈴高手聚集在一起團訓，勢必要培養出一種讓所有人都適應的表演風格。節目統籌黃景達同時身為教練，提供很多想法上的刺激，讓團員們從中激盪出不同的火花。

黃景達表示，扯鈴在歐美算是馬戲雜技的一部分，因此很鼓勵學生多學習，延伸自己的專業，將其他技巧融入動作中，做出讓觀眾耳目一新的呈現。並笑說自己常會有一些天馬行空的想法，但如果這些想法最終真的能靠技巧與練習實現，代表扯鈴又能進入另一個新的領域與境界。

表演團隊中的林芊彤，從國小三年級接觸扯鈴，國中進校隊後才體會到「專業」和「興趣」有如此大的差異，因此比別人花更多的時間練習，就為了要追上同學們。國三是她技術起飛之時，卻遇上家庭變故，先後經歷父母離異、母親意外離世，人生出現波折。

這些衝擊與變化讓林芊彤十分無助，一度選擇躲在房間，爸爸不但沒有責怪，而是一路陪伴、支持著她，不僅載著她去比賽，也看她比賽，為她加油紀錄一切，甚至成立粉絲團。這樣默默卻堅強的力量，讓林芊彤重新再站起來，對扯鈴再度付出熱情，為扯鈴而願意再面對所有困難。

現在林芊彤在比賽時更在乎過程而非結果。站在台上，只有她自己和扯鈴，沒有別人，她更能全心全意享受自己和扯鈴合而為一的美好。她也期待未來有機會出國比賽或表演，除了增廣見聞、累積經驗外，也希望讓更多人認識她。同時勉勵自己要將技巧練得更純熟，更有創新力，結合更多不同元素帶入表演中，將扯鈴提升到更高的境界。