Only 4 MLB teams have been intentionally walked more often than Shohei Ohtani has this season. pic.twitter.com/k8cAgAAvMI — Codify (@CodifyBaseball) August 4, 2023

天使二刀流好手大谷翔平各項打擊成績卓越超群，其中一項數據更能凸顯他的可怕之處，4日主場面對水手，大谷翔平得到本季第14次的敬遠（故意四壞）保送，這數字超越了大聯盟其他25支球隊。

也就是說只有4支球隊（不算天使），他們陣中每位選手的敬遠次數得全部加起來，才會超越大谷翔平，分別是26次的守護者、20次的道奇、17次的馬林魚和16次的費城人。如果沒有大谷翔平，天使本季獲得的敬遠次數只有3次，分別是「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的2次和蔡斯（Matt Thaiss）的1次。

卓奧特最近因為手腕傷勢停機，各隊面對天使打線需要特別費盡心思解決的僅有大谷翔平，過去6場比賽，大谷一共獲得6次保送，根據數據網站《Stathead》統計，上一位完成同樣成就的是2020年仍效力國民強打外野手索托（Juan Soto）。

對手不願意面對大谷翔平，因為無論上壘率、長打率、攻擊指數、保送和三壘安打數，大谷翔平都領先美聯各家好手，此外還成為本季首位寫下單季40轟的球員，本季結束大谷翔平將成為自由球員，若天使打進季後賽能有助於留下他，但在歷經3連敗後，天使已漸漸被甩在競爭者後頭，目前距離外卡最後一席來到5場勝差。