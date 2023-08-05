2024總統及立委選舉即將到來，民進黨在全台巡迴舉行「信賴台灣・溫暖好政」說明會，全國首場選在高雄舉行，活動由民進黨高市第三選區（左營、楠梓）立委參選人李柏毅主辦，這也是他宣布參選後的首場造勢活動，但由於高雄市長陳其邁前往高雄山區勘災，因此並未到場助講。

民進黨近期頻遭在野黨攻擊前瞻基礎建設、施政成績等議題，因此，民進黨決定在全台巡迴舉行「信賴台灣・溫暖好政」說明會，走入地方回應在野陣營的批評，該場活動由勞動部長許銘春、立法委員劉世芳等人打頭陣，闡述近年來的相關勞動政績。

李柏毅在造勢活動中，特別端出一杯咖啡給許銘春，李柏毅想要表達咖啡從種植、採收、運送、烘培、沖泡到販賣，所有流程都需要勞工，且缺一不可，咖啡都是由多位勞工日日夜夜辛勞付出，最後才能製成一杯香氣四溢的咖啡供大家品嘗，所以他相當重視勞工權益。

許銘春表示，她要代表各位勞工接下這杯咖啡，全台灣的勞工人數約1050萬人，他們是國家經濟進步的力量，她2008年在高市府認識李柏毅，到現在他已經相當成熟，希望劉世芳交棒後，李柏毅可以順利接棒，未來進入立法院為勞工朋友打拚。

李柏毅指出，左楠是最艱難的區域，劉世芳因為身體健康因素無法參選連任，而他決定站出來承擔，最後也受黨中央徵召參選左楠區立委，他先前曾跟劉世芳共同推動興建世運主場館與高雄巨蛋等建設，左楠地區有許多他努力過的痕跡，後續台積電也確定要到高雄楠梓建廠，若未來他擔任立委，將在中央為高市府爭取更多建設及權益。