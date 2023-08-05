2023.08.05澎湖縣♦加拿大遊客寄還16年前帶走的玄武石與道歉信。（許逸民攝）

一名16年前到澎湖旅遊的加拿大遊客，取走了當地一塊小玄武岩回國。這些年他良心不安，認為這箭頭狀的石頭，還可能有其歷史文化上的意義，所以裝入包裹隨信寄還澎湖縣政府，並跟澎湖道歉，希望能獲得原諒，也盼這個石頭能找到休息之處且重新回到自然的家。

收到這包裹和道歉信的澎湖縣政府農漁局表示，一位外國友人，一份愧疚的心，10000公里的寄送路程，一封16年後的道歉信，讓這塊產自澎湖的玄武岩回到了澎湖的土地上。儘管它只是一塊小小不起眼的石頭，卻讓一位外國人為之耿耿於懷16年，並千里迢迢將它寄回澎湖，無論是不是一塊先民的遺物，這塊玄武岩它回到家鄉了，也會交由專人鑑定是否為石器遺跡。

署名Redhead的加拿大友人，是2007年拜訪澎湖時，順手取走這片約6公分長石頭。近日遠在加拿大的他，希望能歸還石頭，並向澎湖先民、他們的後代、居民、縣長，及澎湖的自然環境道歉。所以將這片石頭裝入包裹連同道歉信寄到澎湖縣政府，澎縣府在上月14日收到後，移交給農漁局處理。

澎縣府指出，雖分別於1991年公告貓嶼野生動物保護區、1992年公告澎湖玄武岩自然保留區、2007年公告青螺國家級濕地、2008年劃設南海玄武岩自然保留區，2020年劃設澎湖海洋地質公園。惟早期法規尚未完備，民眾保育意識未普及，偶有破壞環境帶走玄武岩塊或是咾咕石（珊瑚礁岩）以為紀念，而今隨著保育意識提升，教育知識水準提高，已較少發生破壞情事，惟仍有少數民眾不願配合，環境教育需再加強。