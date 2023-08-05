3名總統參選人今天到桃園出席「JCI未來城市 青年進行式」，最先上場的侯友宜期盼以北中南，將台灣分為巨型都市、東方瑞士、南部重工業智慧轉型發展台灣三大都會帶。對於民眾關心高房價，他也主張以稅率、租屋市場透明化，解決問題。

國際青商會中華民國總會今天舉辦論壇，侯友宜說，全世界的方向，都是越來越多人口集中在都市，他把台灣分成三大部分，建構都會形成國家競爭力，以北中南分別推動巨型都市、東方瑞士、南部重工業智慧轉型，巨型都市包含基北北桃竹宜，期盼以高速公路串連100公里科技廊帶，與舊金山灣區、東京灣區競爭。

東方瑞士則是串連苗栗到嘉義，希望推動精密製造、科技產業，以及發展台灣最美麗的山脊。最後則是台南以南為台灣重工業、石化工業重鎮，將以智力串連、智慧轉型為世界上最聰明的地方，此外還有古都文化、熱帶產業等。

侯友宜也說，台灣面臨房價高漲、能源危機、台海衝突等問題，他若當選總統，會像當年從警一樣的精神，保家衛國、捍衛人民，站出來顧台灣，他也說，台灣最重要的是安居樂業、韌性家園、淨零碳排，他期盼以新北市成功經驗翻轉台灣，發展智慧城市。

對於兩岸、國際關係，侯友宜強調，兩岸一定要對等、尊嚴、友善交流，並以展現民主自信、重啟兩岸對話、持續推動交流、升級自我防衛、備戰不啟戰方式達成目標。

侯友宜也和桃園市議員牛煦庭、青商會總會長林鼎鈞對話，提到高房價問題，侯友宜目標是以稅金打房、租屋市場透明改善，也強調社宅政策，如鼓勵青年朋友，如果有孩子可以住社會宅等。

對於兩岸，侯友宜說，台灣對自己要充滿信心，台灣在國際有優勢、影響力，如半導體、人道關懷力量，全世界有目共睹，要讓全世界看到台灣、中華民國存在。但兩岸關係相當重要，兩岸一定要先穩定下來，經濟才能往前走。侯友宜說，自己一定有能力讓兩岸關係穩定下來。

至於低薪問題，侯友宜說，薪資這幾年調漲都被通膨吃掉，年輕朋友生活非常辛苦，他認為，資方、勞方薪資透明化，資方所得分配多少，勞方所得分配，應該攤開來講，才能讓年輕人薪資一步一步往上走。侯也提到，台灣若跟國際接軌，薪資自然可以提升，如高薪的科技業，就是跟國際競爭。

侯友宜強調，領導人要能被檢驗，展現出格局，解決問題的能耐，答應的事情要做好。侯友宜說，台灣需要誠信政治領導人，他在公職43年，在每個職位，帶同仁衝鋒陷陣時，同仁把生命交給他，他一定擋前面。侯認為，領導人要展現要願意比別人更犧牲奉獻，這就是領導人該有的展現格局跟態度。

侯又說，多人不願意得罪人，但他都拒絕升遷關說，透明化人事、公平的升遷，民眾可以相信他。侯友宜強調，只要他當總統，一定發揮43年公職經驗，誠信、正直、負責、勇於承擔、大破大立。勇者「免驚」，就是他的改革跟決心，永遠不會變。