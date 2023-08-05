韓國女神孫藝真與玄彬去年3月結婚後，同年11月底順利生下寶貝兒子，不久前她才罕見曬出兒子小手萌照，一家三口生活幸福美滿。孫藝真今（5）日分享回到球場打高爾夫球的近況，透露照片是「請老公拍的」，抱怨玄彬沒把自己腿拍長一點；夫妻倆鬥嘴意外閃瞎全網，粉絲笑說「老公視角怎樣都漂亮」。

孫藝真與玄彬興趣都打高爾夫球，今日她曬出趁好天氣到球場打球的照片，表示練習到汗流浹背，想要更進步卻力不從心，但最後提到健康也相當重要；不過，孫藝真在文內悄悄放閃，「話說我叫老公幫我拍得修長一點，她好像只有把我拍得很長」，間接證實照片是玄彬的「老公視角」。

照片中孫藝真的確看起來很長，網友不僅被閃瞎，還忍不住開玩笑，「有玄彬蹲在地上拍照的畫面」、「玄彬很努力了啦」、「女神要體諒一下，平常都是別人幫你老公拍帥氣照片，給他時間學習」；還有粉絲羨慕地說，「真的是老公視角，滿滿的愛啊」、「兩人鬥嘴太甜了吧」。

孫藝真和玄彬在2021年元旦被《Dispatch》（簡稱D社）爆出熱戀中，沒多久雙方即大方認愛，2022年3月舉辦世紀婚禮後，同年11月迎來寶貝兒子，獲得各界祝福。