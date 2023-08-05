社宅包租代管4.0再精進 預計2024年達成8萬戶目標
內政部表示，包租代管社會住宅自2017年底開辦，經過中央及地方攜手努力，截至2023年7月底，累計媒合7萬5,854戶家戶租屋，有效契約戶數5萬6,246戶，每季媒合相較開辦初期為700戶，已成長為每季7,000戶媒合量能；投入本項政策業者家數，亦從開辦第1期計畫17家成長至第3期計畫105家，以此量能推動，預計2024年達成8萬戶可供入住包租代管房屋的目標。
內政部表示，包租代管社會住宅自2017年底開辦，經過中央及地方攜手努力，截至2023年7月底，累計媒合7萬5,854戶家戶租屋，有效契約戶數5萬6,246戶，每季媒合相較開辦初期為700戶，已成長為每季7,000戶媒合量能；投入本項政策業者家數，亦從開辦第1期計畫17家成長至第3期計畫105家，以此量能推動，預計2024年達成8萬戶可供入住包租代管房屋的目標。
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