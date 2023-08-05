高雄市三民區朝元宮有「鐵路媽祖」之稱，圖為志工到廟裡修繕火災受損的部分。（林瑞益攝）

高雄市三民區朝元宮有「鐵路媽祖」之稱，廟旁的指示牌顯示鐵路媽祖是從台南市後壁區下茄苳的泰安宮分靈而來。（林瑞益攝）

位於高雄市三民區的朝元宮（又稱鐵路媽祖）相當靈驗，王姓信徒說，日前一場火警其實媽祖早就預言了，媽祖在問事時就指示，今年農曆6、7月份，請大家加強注意對車關、火關、水關。信徒原本不以為意，直到7月31日火警，信徒才恍然大悟，原來神明早就提醒大家了。

今天共有7、8名韓國瑜護衛隊與約20名的當地志工到朝元宮修繕，有些志工蹲坐在地上修理排水管，有些志工則爬上屋頂修理火災受損的部分。儘管天氣炎熱，但志工們都沒有怨言。更有信徒買了50杯冷飲送到廟裡給大家解渴。

朝元宮目前位於鐵道二街，該廟歷經4次搬遷。朝元宮恭奉媽祖與岳府元帥，相當靈驗，對於日前的電線火警，信徒本來以為元帥是廣義地要大家注意車關、火關與水關，後來直到火警發生，才知道神明早就提醒大家要注意，因為電線走火屬於火關，加上消防隊前來救火噴水，則是水關加身，令人嘖嘖稱奇。

對於鐵路媽祖平安度過火警，廟方感謝諸多信徒的支持，包含九如茶行的災後捐款，以及前客委會主委黃永卿號召志工幫忙修繕，大家協力成就此善舉，一起為護持朝元宮而努力。