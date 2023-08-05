位於高雄市三民區的朝元宮（又稱鐵路媽祖）相當靈驗，王姓信徒說，日前一場火警其實媽祖早就預言了，媽祖在問事時就指示，今年農曆6、7月份，請大家加強注意對車關、火關、水關。信徒原本不以為意，直到7月31日火警，信徒才恍然大悟，原來神明早就提醒大家了。
今天共有7、8名韓國瑜護衛隊與約20名的當地志工到朝元宮修繕，有些志工蹲坐在地上修理排水管，有些志工則爬上屋頂修理火災受損的部分。儘管天氣炎熱，但志工們都沒有怨言。更有信徒買了50杯冷飲送到廟裡給大家解渴。
朝元宮目前位於鐵道二街，該廟歷經4次搬遷。朝元宮恭奉媽祖與岳府元帥，相當靈驗，對於日前的電線火警，信徒本來以為元帥是廣義地要大家注意車關、火關與水關，後來直到火警發生，才知道神明早就提醒大家要注意，因為電線走火屬於火關，加上消防隊前來救火噴水，則是水關加身，令人嘖嘖稱奇。
對於鐵路媽祖平安度過火警，廟方感謝諸多信徒的支持，包含九如茶行的災後捐款，以及前客委會主委黃永卿號召志工幫忙修繕，大家協力成就此善舉，一起為護持朝元宮而努力。
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