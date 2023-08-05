日前北科大資材營學生到台北市一間熱炒店用餐，因為店家白飯供應不及，憤而狂刷1星負評，後續更引發一言串的風波，被網友戲稱「白飯之亂」。熱炒店暫停營業後，負責人王老闆近日決定和股東請辭，而今（5）日他也主動開直播，希望能和學生有對話管道，「誠摯邀請原班人馬，如果學生願意，讓他們到店裡吃一餐吃到飽」。

王老闆原先發文稱要開直播大爆料，不過他今日下午在直播中表示，若貼文有誤導，「說聲不好意思」。他主要是想透過直播建立和學生的對話窗口，因為他始終無法聯繫到學生，「馬上到開學了，你們會面對的比我還多，那時候你會體會到我現在的心境」，王老闆不希望雙方繼續對立，「很多事衍生到現在，這個社會風氣是不對的」。

王老闆5日下午開直播，希望能和學生直接溝通。（圖／翻攝自當事人臉書）

王老闆進一步解釋，當初收到大量負評時，苦無管道挽救商譽，只好向友人求救，未料會引發一連串風波，他也覺得沒有讓學生吃飽很抱歉，「誠摯邀請原班人馬，如果學生願意，讓他們到店裡吃一餐吃到飽」，強調提供的菜色會比學生當初點的還要多，希望能消除對立。同時他也澄清，從頭到尾都沒有說過學生錯，只說過他們有情緒，希望網友能放過學生。

至於為何熱炒店要突然宣布停業，「沒有情緒勒索的意思」，王老闆說，事件爆發後，店裡接到許多霸凌，恐嚇的電話，只好選擇暫時歇業，這段期間熱炒店也頻頻遭到檢舉，因此他也決定辭去店內負責人的職務，因為自己造成太多紛擾，深怕不離開，熱炒店會做不下去，讓其他員工的生計受到影響。

另外，網路上謠傳，整起事件是有公關公司、行銷團隊幫忙，王老闆反駁，自己沒那麼有本事能找人操作，「從頭到尾都我一個人在面對」。