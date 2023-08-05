北市警信義分局吳興街派出所日前接獲民眾報案，表示下午16時許陪同老母親至台北醫學大學附設醫院看診，不料，暫離母親至櫃台取藥後，發現母親不知去向，因母親年邁且患有失智症現象，又沒攜帶手機，擔心恐發生危險，急忙至派出所報案請警方協助。

警方先安撫民眾的情緒，立即調閱醫院及醫院附近的監視器畫面，另由巡邏員警朱詩涵及陳郁傑在老婦最後出現的地方擴大沿途找尋。

就在警方在附近找尋時，吳興街底的公車司機緊急通報，指有疑似迷途失智老婦在該處需警協助，警方一聽司機所描述的特徵研判，極有可能就是大夥正在找尋的老婦。

朱員及陳員收到消息後馬上驅車前往，最後在吳興街底公車總站成功尋獲老婦，眾人見老婦精神良好、安全無虞，總算鬆了一口氣，民眾也在收到尋獲老母親的消息後與老母親在派出所會合，同時對於警方受理失蹤後積極的協尋作為，表達深深的感謝。

信義分局表示，如家中年邁長輩已有失智情形，於外出時務必要有家人陪同，無外出需要時應將家中大門關妥，避免長輩獨自外出迷途致生憾事，對於曾有走失紀錄或有走失之虞者，警方現有提供失智長者指紋建檔服務，可洽詢各轄區派出所或分局偵查隊，透過警政系統建立相關聯繫資料，以利家中長輩不慎迷途走失時，能在第一時間聯繫家屬，在最短的時間內協助返家。