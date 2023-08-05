民眾黨總統參選人柯文哲今天下午出席北區姊妹台灣選哲之友會成立茶會，有意甩掉「仇女」標籤，現場約有600名支持者到場。柯文哲抱怨，「我回家這麼怕陳佩琪，怎麼會仇女」，並砲轟民進黨性騷、又吃案、性侵、婚外情等，每天在講別人，實在真奇怪。

柯文哲致詞表示，傳統社會常常給女性角色期望，他最近去看電影《芭比》，感受到社會給女性塑造角色，比方說家裡有人生病，都會推女生去照顧，因為特定角色設定，限制女性自由、工作權，性別平等一直是世界公民很關心的題目，行政院2020年有一份研究報告，在台灣30歲以前女生勞動參與率比男生高，過30歲以後反而女生降的很快，這表示我們把太多家庭的責任都塞給女性同胞。

柯文哲說，女性的議題要怎麼解決，他後來發現不是單獨處理女性議題，比方說要有完整長照系統、放寬移工入境標準，讓移工比較容易申請，如果有完整長照系統、育嬰育幼系統，企業辦企業幼兒園，相當程度讓婦女可以重返職場，不管長照系統、育嬰育幼系統甚至勞動政策，育嬰假、親子假、家庭照顧假等，在男女之間把工作負擔平均分配。

柯文哲指出，最後是直接處理女性議題，包括職場性別平權、單身女性居住安全、女性二次就業協助，還有家暴防治等等，直接幫助女性同胞。他舉例，自己當台北市長的時候，當時推職場性別平等指標，他一向主張由內而外、由公而私，當時從六大公司開始推，希望北市進一步把職場性別平等標準，推到台北市政府，再推到跟北市府有關企業，最後推到民間。

柯文哲接著提及，最近有仇女的抹黑，「我心裡想說我回家這麼怕陳佩琪，怎麼會有這個問題」，民眾黨普遍而言，女將比男將強，站在柯身旁的新北市議員陳世軒則「綜藝摔」，柯文哲笑說，「真的啊，average（平均）、average（平均），不要怕」。

柯文哲強調，自己連總幹事黃珊珊都是女生，現在的唯一一席縣市長是新竹市長高虹安也是女生，網路點閱率最高的「學姊」、北市議員黃瀞瑩也是女生，「我覺得奇怪耶，怎麼會...」，雖然民眾黨黨員結構，還是男生比女生多，但是有名的都是女生，他覺得攻擊是沒有必要的，要建立平等的社會，不僅要性別平等，包括年齡、種族等，目標就是建立共融社會，大家互相尊重，成為一個更和諧的社會。

聯訪時，媒體問是否報名參加人數比預期還多？柯說，支持者都很隱性，如果有稍微宣傳一下，都比預期多很多。至於有撕掉仇女標籤？柯回，「我就很氣就是說，媒體就是帶風向、製造新聞」，那個自己性騷擾大一堆，然後性騷擾又吃案啦，性侵啦、婚外情的政黨，每天在講別人，實在真奇怪。