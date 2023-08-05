《台灣民意基金會》今天(5日)公布7月「台灣人的政黨支持傾向」最新民調，民進黨以32%領先國民黨的23%、民眾黨17.3%。《台灣民意基金會》分析指出，國民黨支持者回流了，是因為2024總統與立委選戰升溫所導致的危機意識使然；民眾黨則下滑4.9個百分點。他點出，國民黨和民眾黨支持度有某種蹺蹺板效應，一黨高，另一黨則低。

《台灣民意基金會》今(5日)在臉書粉專公布7月政黨民調，針對「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」調查發現：32％受訪者支持民進黨，23％支持國民黨；17.3％支持民眾黨；1.8％時代力量；1.9％台灣基進；0.8％為其他政黨合計；22.5%沒特別支持哪一個政黨；0.7%不知道、拒答。

《台灣民意基金會》接著分析指出，具體來講，民進黨上揚7.4個百分點，國民黨上揚2.6個百分點，民眾黨下滑4.9個百分點，時代力量下滑5.4個百分點，台灣基進下滑4.4個百分點。中性選民增加5個百分點。

該粉專更點出，與上個月相比，可以發現，7月政黨支持傾向再度出現重大變化，兩大黨支持度雙雙上揚，小黨支持度則明顯萎縮，顯示現階段台灣政黨支持傾向較不穩定，具有比平常更高的揮發性。

粉專進而分析說，民進黨7月支持度回升7.4個百分點，很可能是6月流向兩綠色小黨的支持者回流所致，回流的原因可能是柯文哲來勢洶洶，引發暫時出走的民進黨支持者危機意識。至於國民黨，也呈現支持者回流的現象，同樣是因為2024總統與立委選戰升溫所導致的危機意識使然。事實上，國民黨與民眾黨支持者有相當程度的同質性與共變性，兩黨支持度有某種蹺蹺板效應，一黨高，另一黨則低，過去屢見不鮮。