很多人搭飛機喜歡坐在靠窗座位，尤其長程航班，理由之一是航程中可以靠在窗邊睡覺。不過，英國一家寢具業者調查發現，靠窗睡眠品質並不好，受訪者覺得睡眠品質最棒的睡姿反而是某些專家不怎麼推薦的趴睡。空服員也不建議旅客靠窗睡，因為窗戶可能不夠衛生。

英國《太陽報》報導，寢具業者「睡眠鑑賞家」（the Sleep Judge）針對將近1000名旅客調查發現，許多人優先考慮的靠窗座位並非預期中的好眠選項。

機上靠窗座位獲得眾多旅客青睞的原因很多，「賞景」是最多人偏愛的理由，航程中靠著窗戶可助眠也是不少旅客心中的如意算盤。業者針對這項980人調查結果進行分析發現，認為靠窗睡眠品質最差的旅客最多；受訪者公認趴著睡的睡眠品質最好，其次是在椅背豎直的情況下坐著睡；讓椅背傾斜的情況下，對於睡眠品質的助益不大。

長程航班置身於經濟艙，乘客可以利用一些小訣竅改善睡眠品質。

如果能夠自由選擇，很多人不會優先考慮夾在靠窗與走道之間的座位，然而上述調查的結果顯示，位於機艙中段的這種座位是受訪者認為全機排名第二的「好眠座」，竟然贏過機艙前段的中間座位（排名第三）。若執意選擇窗邊，僅機艙前段的靠窗座位睡眠品質上乘，在全機排名第一。機艙後段不論靠窗、中間、靠走道座位，睡眠品質都很糟。

靠窗座位的缺點不只於此。空服員資歷長達24年的佛格森（Linda Ferguson）說，許多乘客常常面向機艙窗戶咳嗽、打噴嚏，此外，旅客也極可能用不潔淨的雙手觸碰窗戶，佛格森據此並不建議旅客靠在窗戶上睡覺，除非先對窗戶執行徹底清潔。她還說，有些講究衛生的乘客不僅會清潔窗戶，整個座椅也會認真消毒。

另一名空服員奇瑪托（Tommy Cimato）對這種作法深表贊同：「如此注重清潔的旅客絕對不只1人。你哪裡會知道曾有多少人或小孩子用手或其他物品在窗戶上抹來抹去？」

論及機上助眠小物，「睡眠鑑賞家」這項調查的受訪者推薦的前三名依序為耳塞、眼罩、頸枕。98%受訪者認為干擾睡眠品質最大因素是座椅不舒適，其次是亂流、機艙溫度、窗戶光線。此外，航班飛行時段也對睡眠有很大影響，紅眼航班的睡眠品質最好，其次是正午至下午5時起飛的航班。搭紅眼航班若遇中停、轉機，睡眠周期就會中斷，睡眠品質因此大降。