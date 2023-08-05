資深媒體人許聖梅今年1月不慎摔倒，導致膝蓋軟骨裂開，結果重摔後才發現罹患肌少症，膝蓋位移偏掉、腫大，走路會重心不穩，近日她再透露其實還罹患多種慢性病，三高、二尖瓣脫垂、子宮肌腺瘤等等，身體健康狀況亮紅燈，臥床那陣子至少短收50萬。

許聖梅近日在《健康點點名》分享身體狀況，許聖梅有10幾種病，包含三高、心臟病、肌少症、骨折、骨質疏鬆、泡芙人體質、膽固醇過高、子宮肌腺瘤、蕁麻疹、二尖瓣脫垂，許聖梅也公布損失財務狀況，一個月就花了2萬塊治療，也因為膝蓋裂開後不能移動，只能躺床休養，一個半月沒有收入，她也公開原本月收24萬元，重摔後至少短收50萬元。

（來源／影片取自健康我+1 YouTube，如遭刪除請見諒。）

提到二尖瓣脫垂，許聖梅說自己有家族病史，爸爸心臟有小問題，曾經兩次中風，也有血管、膽固醇等問題，因此醫生警告「「小心隨時會中風！」談到子宮肌瘤她直言要小心不要變大，透露更年期時月經反而一直來，形容像是瀑布。當時在北京主持活動時，台商朋友送了一盒燕窩，她不想帶來帶去於是全部喝完，後來去看中醫生被說「子宮就像房子，你的子宮該都更了！」

許聖梅也說經歷健康危機後，她會注重補充營養，吃魚油或鈣片等營養補品，也會強迫自己要運動，可以走路或跑步，且要變成日常習慣，才能更好維持身體健康。